28/03/2025 10:29

【大國博弈】美國牛肉對華銷量急瀉：出口登記未獲更新疊加關稅戰

《經濟通通訊社28日專訊》據外電報道，美國政府周四公布的數據顯示，在數百家美國肉類加工廠出口牛肉的登記到期後，美國牛肉對華銷量大幅下滑。



據貿易商和美國肉類出口協會(U.S. Meat Export Federation)稱，儘管中國更新了對豬肉和家禽工廠的出口登記，但未更新3月16日到期的美國牛肉工廠的出口登記。當周截至3月20日，美國對中國的牛肉出口量僅為54噸；前一周的銷量也很低，為192噸。此前從2月中旬到3月初，連續四周的周銷量都接近或超過2000噸。



針鋒相對的關稅戰提高了美國肉類和其他輸華商品的關稅，從而降低了這些產品對中國買家的吸引力。該協會發言人Joe Schuele說，美國出口商和中國買家因此不願意就該日期之後生產的美國牛肉達成交易，因為不確定這些牛肉能否通過審核交付。



美國再以芬太尼問題為由對中國商品加徵關稅稅率提升至20%的舉措，於北京時間3月4日下午1時起生效，中國隨即作出多項反制，包括自3月10日起對美國牛肉、雞肉、大豆等農產品加徵10%-15%關稅等。(sl)