28/03/2025 17:40
【聚焦人幣】外匯局：2月中國外匯市場成交21.9萬億人民幣
《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯管理局公布2025年2月中國外匯市場交易概況數據。2025年2月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交21.90萬億元人民幣（等值3.05萬億美元）。
其中，銀行對客戶市場成交3.08萬億元人民幣（等值0.43萬億美元），銀行間市場成交18.82萬億元人民幣（等值2.62萬億美元）；即期市場累計成交7.71萬億元人民幣（等值1.08萬億美元），衍生品市場累計成交14.19萬億元人民幣（等值1.98萬億美元）。
2025年1-2月，中國外匯市場累計成交44.25萬億元人民幣（等值6.16萬億美元）。(sl)
其中，銀行對客戶市場成交3.08萬億元人民幣（等值0.43萬億美元），銀行間市場成交18.82萬億元人民幣（等值2.62萬億美元）；即期市場累計成交7.71萬億元人民幣（等值1.08萬億美元），衍生品市場累計成交14.19萬億元人民幣（等值1.98萬億美元）。
2025年1-2月，中國外匯市場累計成交44.25萬億元人民幣（等值6.16萬億美元）。(sl)