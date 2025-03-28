28/03/2025 17:40
《中國要聞》外匯局：2月國際收支貨物和服貿順差482億美元
《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯管理局公布2025年2月中國國際收支貨物和服務貿易數據。按美元計值，2025年2月，中國國際收支貨物和服務貿易出口2811億美元，進口2329億美元，順差482億美元。
2025年2月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模36861億元(人民幣．下同)，同比增長14%。
其中，貨物貿易出口17888億元，進口13250億元，順差4638億元；服務貿易出口2273億元，進口3451億元，逆差1178億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1764億元，運輸服務進出口規模1583億元，其他商業服務進出口規模1009億元，電信、計算機和信息服務進出口規模624億元。(sl)
2025年2月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模36861億元(人民幣．下同)，同比增長14%。
其中，貨物貿易出口17888億元，進口13250億元，順差4638億元；服務貿易出口2273億元，進口3451億元，逆差1178億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1764億元，運輸服務進出口規模1583億元，其他商業服務進出口規模1009億元，電信、計算機和信息服務進出口規模624億元。(sl)