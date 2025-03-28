28/03/2025 17:31

《中國監管》外匯局：去年末中國對外金融淨資產近3.3萬億美元

《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯管理局公布2024年末我國國際投資頭寸表 2024年末，我國對外金融資產102167億美元，對外負債69209億美元，對外淨資產32958億美元。



*去年末儲備資產34556億美元*



在對外金融資產中，直接投資資產31329億美元，證券投資資產14173億美元，金融衍生工具資產242億美元，其他投資資產21867億美元，儲備資產34556億美元，分別佔對外金融資產的31%、14%、0.2%、21%和34%；在對外負債中，直接投資負債36224億美元，證券投資負債19396億美元，金融衍生工具負債304億美元，其他投資負債13286億美元，分別佔對外負債的52%、28%、0.4%和19%。



按SDR計值，2024年末，中國對外金融資產78341億SDR，對外負債53069億SDR，對外淨資產25272億SDR。(sl)