28/03/2025 17:31

《中國監管》外匯局：去年第四季中國經常帳戶順差1638億美元

《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯管理局公布2024年四季度及全年中國國際收支平衡表。2024年四季度，中國經常帳戶順差11719億元(人民幣．下同)，資本和金融帳戶逆差13394億元。



2024年，中國經常帳戶順差30213億元，資本和金融帳戶逆差30932億元。



按美元計值，2024年四季度，中國經常帳戶順差1638億美元，其中，貨物貿易順差2498億美元，服務貿易逆差474億美元，初次收入逆差433億美元，二次收入順差47億美元。資本和金融帳戶逆差1873億美元，其中，資本帳戶順差0.5億美元，金融帳戶逆差1874億美元。



按美元計值，2024年，中國經常帳戶順差4239億美元，其中，貨物貿易順差7680億美元，服務貿易逆差2290億美元，初次收入逆差1300億美元，二次收入順差150億美元。資本和金融帳戶逆差4340億美元，其中，資本帳戶逆差1億美元，金融帳戶逆差4339億美元。



按SDR計值，2024年四季度，中國經常帳戶順差1239億SDR，資本和金融帳戶逆差1415億SDR。



按SDR計值，2024年，中國經常帳戶順差3188億SDR，資本和金融帳戶逆差3262億SDR。(sl)