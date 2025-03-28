28/03/2025 10:05

【特朗普新政】馬斯克：DOGE計劃5月底前節省1萬億美元開支

《經濟通通訊社28日專訊》馬斯克周四（27日）受訪時表示，政府效率部(DOGE)將力爭在5月底前，即特朗普任期前130天，完成削減1萬億美元政府支出的目標。



馬斯克表示，他的目標是削減政府年度支出的15%，而且「不會影響任何關鍵的政府服務」。



美國聯邦政府支出大部分用於醫療保險和社會保障等強制性項目，減少空間有限。馬斯克曾表示，這些項目存在嚴重欺詐和浪費，但他未提供證據。



到目前為止，馬斯克團隊自身的核算顯示，他們距離削減1萬億美元支出的目標仍相去甚遠。DOGE官網僅列出約220億美元的削減，但因數據或有錯誤和誇大而屢遭質疑。(rc)