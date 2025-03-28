28/03/2025 11:08

【特朗普新政】「聊天門」發酵，法官責令5名高官保留對話記錄

《經濟通通訊社28日專訊》美國國安高層「聊天門」引發民事訴訟，一位聯邦法官周四（27日）命令國防部長海格塞斯等政府內閣成員，將本月早些時候在Signal應用程式上的對話內容全部保存。



華盛頓聯邦地區法院首席法官James Boasberg在訴訟中發布了這項臨時命令。非牟利組織American Oversight指控，討論美國對也門軍事打擊計劃的群組參與者違反了記錄保存法，因 為他們發送的信息可以設計為自動消失。



該命令涵蓋本月11日至15日期間所有的Signal聊天記錄。Boasberg表示，若被告的措施令法庭滿意，則命令將在4月10日到期。(rc)