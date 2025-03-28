28/03/2025 11:08

【特朗普新政】波士頓聯儲行行長：關稅推高通脹不可避免

《經濟通通訊社28日專訊》波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯(Susan Collins)周四（27日）表示，關稅將不可避免地推高通脹，至少在短期內是如此，並認為在更長時間內保持利率穩定可能是適宜之舉。



她表示，雖然關稅驅動的通脹可能持續時間較短，但價格壓力的持續時間可能會更久，具體取決於事態的發展。



*特朗普政策對企業和市場信心造成寒蟬效應*



與此同時，里士滿聯邦儲備銀行行長巴爾金(Tom Barkin)強調，特朗普政府政策迅速變化帶來的不確定性，對企業和市場信心造成寒蟬效應。



他表示，政府政策變化的步伐造成了一種不穩定感，不確定性導致的信心下滑可能會抑制需求。「企業樂觀程度已經降溫。消費者信心下降」。他認為由於勞動力市場穩健，通脹仍然高企，聯儲局「適度具有限制性」的立場是恰當的。(rc)