28/03/2025 14:43

【特朗普新政】日媒：日本擬放棄對美國徵收報復性關稅

《經濟通通訊社28日專訊》儘管首相石破茂周四（27日）在參院預算委員會上，重申應對美國汽車關稅的「所有選項均存在」，但共同社引述多名政府相關人士稱，日本政府據悉有意放棄向美國徵收報復性關稅。



報道指，由於汽車佔對美出口額的近3成，如果加徵關稅，日本經濟必將受到負面影響。不過，與不惜採取反制措施的歐盟等不同，日本的戰略是避免刺激美國，透過強調對美國經濟的貢獻來爭取被豁免加徵關稅。



在特朗普首個任期內的2019年，日本通過在農業領域讓步、但避免汽車被追加關稅的方式，確定日美貿易協定。多名政府相關人士眾口一詞地表示，此次大概也不會採取反制措施。



此外，有政府相關人士指出，日本即使徵收報復性關稅，也不會對美國出口商品構成重大影響，根本無法向特朗普出「王牌」。(rc)