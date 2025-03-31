31/03/2025 17:35

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布芝加哥PMI

《經濟通通訊社31日專訊》特朗普對等關稅即將於4月2日官宣，其政策不確定性，外加美國通脹高企，消費者信心下降，引發市場憂慮美國經濟將出現滯脹甚至衰退。美股三大指數上周五（28日）收市報跌。道指跌715.8點或1.69%，報41583.9點；標普500指數跌112.37點或1.97%，報5580.94點；納指跌481.04點或2.7%，報17322.99點。港股方面，恒生指數收市報23119，跌307點或1.3%，成交2573億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:00pm，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料由2.3%收窄至2.2%。9:45pm，美國公布3月芝加哥採購經理人指數，料由45.5降至45。10:30pm，美國公布3月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負8.3收窄至負5。(wa)