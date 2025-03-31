31/03/2025 09:03

《套期保值－蕭猷華》恒指本周有望反覆上行

《套期保值》恒生指數上周曾經低見23256點，幸好守住23200點關鍵支持位，投資者目前對市場態度謹慎，因為本周特朗普將會宣布對等關稅細節。此前，美國對全球進口汽車加徵了25%關稅，這一政策對全球汽車產業造成深遠的影響。尤其對日本、韓國、加拿大、德國的汽車製造商影響最為顯著。



然而，這項加徵的進口關稅使得這些汽車品牌面臨更大的成本壓力，削弱了它們在美國汽車業上的競爭優勢。隨之而來的，這些車廠可能不得不提高售價，從而影響消費者的購買意願。



另一方面，特朗普的關稅政策旨在保護美國本土汽車製造商，降低外來競爭。然而，這些措施並非完全有利，因美國車廠或會面對成本上漲的挑戰，除了影響利潤率外，美國汽車業的創新動力也會減弱。



相對之下，中國汽車製造商在這關稅政策下，顯得相對穩健，甚至可以說是潛在受益者，因為內地車企幾乎沒有向美國出口汽車。此外，向美國以外地區的出口則持續增長，包括東盟、俄羅斯、中東等地。與此同時，內地車廠也在加速發展電動汽車的智能駕駛技術，這使得中國汽車品牌在其他市場的優勢愈發明顯。



展望後市，筆者預期特朗普4月2日公布的對等關稅政策，將對歐美股市造成一定壓力，而A股及港股則相對穩定。因此，預計本周股市會出現東升西降的趨勢，恒生指數有望反覆上行。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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