31/03/2025 14:45

【特朗普新政】美國副總統萬斯訪問格陵蘭，丹麥促停止敵對行動

《經濟通通訊社31日專訊》美國副總統萬斯上周五（28日）訪問格陵蘭之後，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)做出回應，敦促華盛頓停止發出敵對信息。



范斯當天下午在參觀美國皮圖菲克(Pituffik)太空基地時表示，美國控制格陵蘭島，將令該島5.7萬名居民「在經濟上更有利」。



他還指責丹麥說：「你們沒有為格陵蘭人民做好工作，你們對格陵蘭人民的投資不足，你們對這片美麗而了不起的土地安全體系投入不足，這片土地上都是了不起的人。」范斯說。



丹麥是北約成員國，拉斯穆森在社交媒體發布長三分鐘的視頻表示：「坦白說，我們不喜歡這種語氣，這不是你對親密盟友說話的方式。」剛贏得選舉的格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)已明確表示，格陵蘭是非賣品。(jf)