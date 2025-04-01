31/03/2025 15:35

【ＡＩ】日本追加54億美元，扶持晶片新創企業Rapidus

《經濟通通訊社31日專訊》日本政府周一公布，擬追加撥款8025億日圓（54億美元），補助晶片新創公司Rapidus。分析指，此舉反映日本政府在中美關係緊張加劇之際，強化半導體自主的決心。



這使得日本為打造先進晶片代工廠，所投入的公共資金總額已高達1.72兆日圓，另有1000億日圓補助案尚待審議。經濟產業省同時推動債務擔保機制，鼓勵民間資金投入這家新興企業。



經產省資訊產業局長金崎久向記者表示，Rapidus將按規劃於4月啟動試產線，並於夏季前完成首批晶圓加工。



*目標2027年實現次世代晶片量產*



Rapidus執行長小池淳義上周透露，公司正與數十家晶片設計商接洽合作事宜。這家獲豐田汽車、索尼集團與軟銀注資的新創公司，目標在2027年實現次世代晶片量產，堪稱極具野心的計劃。



首相石破茂亦承諾，將對國內晶片與AI產業提供新一輪政府支援。一項旨在提供貸款擔保、並連結能源特別會計發行公債的法案，可望於6月結束的本次國會會期提交審議。據悉國會預計批准自4月起的新財年約3330億日圓預算，專用於強化日本晶片與人工智慧產業。(jf)