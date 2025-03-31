31/03/2025 08:40

【開市Ｇｏ】美核心PCE超預期，四大行獲課金，長和延遲售港口

2025年3月31日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，道指大挫715點。特朗普關稅政策不確定性，美國通脹高企，加上消費者信心下降，引發市場憂慮美國經濟將出現滯脹甚至衰退。道指收市跌715點，或1.69%，報41583點；標普500指數跌112點，或1.97%，報5580點；納指跌481點，或2.70%，報17322點。金龍中國指數跌248點。最大日經期貨截至上午8時15分跌495點。



2、美國2月個人消費開支(PCE)物價指數按月升0.3%，符合市場預期，按年升2.5%；不過當月核心PCE物價指數按月升0.4%，高於1月和預期的0.3%；按年升2.8%，略高於預期的2.7%。



3、美國密歇根大學消費者信心指數初值降至57.0，低於市場預期的57.9。



4、特朗普表示，如果莫斯科阻礙其結束俄烏戰爭的努力，他將對所有俄羅斯石油徵收25%至50%的二級關稅。



5、特朗普威脅稱，如果伊朗不與美國就核計劃達成協議，美國將對其進行轟炸並徵收二級關稅。



6、中國四家國有大行獲財政部5000億元人民幣戰略投資，並宣布向特定對象發行A股股票，計劃募資不超過5200億元人民幣，資金將用於補充核心一級資本，進一步提升服務實體經濟的能力。



7、消息稱長和(00001)未如期於本周簽約出售巴拿馬運河的兩個港口。國家市場監管總局表示將依法對此次港口交易進行審查。



8、據《華爾街日報》，OpenAI若未能在今年底前完成轉型為牟利企業，可能無法獲得軟銀集團籌組的400億美元注資。





【焦點股】



四大行：中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、交通銀行(03328)、郵儲銀行(01658)

- 四家國有大行獲財政部5000億元人民幣戰略投資，並分別計劃向財政部及央企配發A股，合共募資不超過5200億元人民幣



工商銀行(01398)

- 去年淨利潤3658.63億元人民幣，派末期息16.46分

- 截至去年底淨息差收窄19個基點



建設銀行(00939)

- 去年淨利潤3355.77億元人民幣，派末期息20.6分

- 截至去年底淨息差收窄19個基點



農業銀行(01288)

- 去年淨利潤2820.83億元人民幣，派末期息12.55分

- 截至去年底淨息差收窄18個基點



長和系：長和(00001)、長實集團(01113)

- 消息指長和不會如期本周簽約出售巴拿馬運河兩個港口

- 國家市場監管總局稱將對長和出售巴拿馬港口交易進行審查

- 宣布未有就公司全球電訊業務之任何交易作出決定



百度(09888)

- 旗下「蘿蔔快跑」將在杜拜部署超1000台全無人駕駛汽車，開展規模化測試和服務



阿里巴巴(09988)、中國聯通(00762)

- 中國聯通與阿里簽約，在雲市場、AI智能終端等領域展開合作





三桶油：中國石油(00857)、中國石化(00386)、中海油(00883)

- 中石油去年盈利1646.84億元人民幣創新高，同比增長2.02%，末期息0.25元

- 特朗普威脅若莫斯科拒絕結束戰爭，對所有俄羅斯石油徵收25%至50%的二級關稅，



小鵬汽車(09868)

- 董事長何小鵬表示，小鵬在廣州建設全球首個飛行汽車流水線量產工廠，年產能預計達1萬輛，計劃於2026年量產並交付



碧桂園(02007)

- 去年股東應佔虧損收窄至328.35億元人民幣，不派末期息



融創中國(01918)

- 去年股東應佔虧損擴大至256.95億元人民幣，不派息



富力地產(02777)

- 去年股東應佔虧損收窄至177.1億元人民幣，不派息



黑芝麻(02533)

- 去年扭虧賺逾3億人幣不派息，收入大增逾五成



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)

- 據報國內公司加快購買服務器並部署DeepSeekAI模型，導致英偉達特供內地的H20 GPU供不應求



新能源汽車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 工信部表示中國新能源汽車年產量首次突破一千萬輛，佔全球總產量的65%，連續十年全球第一





【油金報價】



紐約期油上漲0.01%，報69.37美元/桶



布倫特期油持平，報72.76美元/桶



黃金現貨上漲0.10%，報3087.08美元/盎司



黃金期貨上漲0.24%，報3121.77美元/盎司