31/03/2025 10:13

《豪論國金－李振豪》2025年第二季美股走勢預測（一）

《豪論國金》4月2日為特朗普式對等關稅的啟動日，近日歐洲、印度及日本等已表示希望與美國交流，部份更立即下調對美關稅以表「誠意」。可是，參考特朗普就職後的姿態，料關稅的談判不可能短期內結束，對全球風險資產的壓力只是開始，而且相信波動性將有序遞升，尤其與非盟國的貿易磨擦。高波動率是特朗普就任初期的「特式」，投資者應多加注意風險管理。



源於特朗普政策的不確定性，年內美股明顯較其他市場走弱。前瞻第二季，美股走勢又將會如何？



截至3月31日的數據，比較代表大型企業的標普500指數及代表中小企的羅素2000指數，年內表現分別報負5.1及9.3%，結果明顯反映在「特朗普式風暴」中，資金偏重於大型企業。另外，標普500平均加權指數的表現報負1.8%，反映成份股的權重比例對指數走勢有一定程度的影響，尤其權重偏高的科技行業。配合納指100同期報負8.3%，更大的跌幅折射出科技股弱勢正拖累美股整體表現。再集中觀察追蹤科技股中最大影響力的7隻巨企，所謂「美股七雄」指數更下跌15.6%，結果進一步闡釋跌市的元兇，與科技相關巨企不無關係。



觀察標普500各行業分類指數的年內表現，11項行業分類指數中只有3項（通訊、科技及非必需品）的表現低於綜合指數，反映是次跌勢非常集中。其餘行業中仍有7項錄得正回報，反映整體走勢並非直瀉而下。回顧上季分析，醫療護理、物料及工業行業將受惠於特朗普的政策，今天表現優於其他行業屬預期之內。這次結果反映是次調整其實與行業間資金輪動有關，未能概括為美股整體走弱。



去年美股屢創新高，使今天的跌市歸咎於估值偏高。分析過去3年標普500、納指100及羅素2000指數預測市盈率的走勢，現況各報20.8、24.5及25.4倍，3者皆由期內最高位，明顯下跌約22、33及46%。納指100及羅素2000指數較3年均值低於10及11%，而標普500指數則與3年均值相若（約10.8倍）。是次調整後估值「偏高」已不復存在，各估值正回歸相對合理水平範圍。



篇幅所限，下周再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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