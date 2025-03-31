31/03/2025 16:32

《本港經濟》2月零售貨值跌13%遠遜預期，首兩月跌7.8%

《經濟通通訊社31日專訊》本港零售業總銷貨價值連跌12個月。據政府統計處公布臨時估計數字，今年2月的零售業總銷貨價值為294億元，按年下跌13%，較1月跌3.1%明顯擴大，並較市場預估跌5.7%為差。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由1月跌5.1%擴大至2月跌15%，跌幅高於預期的8.1%。



與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.8%，總銷貨量亦下跌9.9%。



*首兩月零售銷貨值跌幅較去年12月收窄*



政府發言人表示，今年2月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升。今年2月零售業總銷貨價值的按年跌幅擴大，部分是由於農曆新年今年在1月尾來臨，較去年的2月中為早所致。合併今年首兩個月的數字以消除這方面的影響，零售業總銷貨價值的按年跌幅較去年12月收窄。



展望未來，發言人指出，中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業及盛事項目的發展，以及本地勞工市場的就業收入持續增長，均對零售業有利，儘管業界會繼續面對旅客和市民消費模式轉變的挑戰。



*首飾鐘表等銷貨價值下跌15.8%*



今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌2%。珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值下跌15.8%）；超級市場貨品（下跌4.4%）；服裝（下跌5.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌5.3%）；百貨公司貨品（下跌9.9%）；燃料（下跌8.5%）；汽車及汽車零件（下跌49.9%）。



在今年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌7.3%。今年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升2.8%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.4%。(cl)