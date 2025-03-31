31/03/2025 19:22

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，中國公布財新製造業PMI

《經濟通通訊社31日專訊》澳洲央行公布議息結果，及中國公布財新製造業PMI，料為周二（1日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間11:30am，澳洲央行公布貨幣政策決議聲明；12:30pm，澳洲央行舉行記者會。4:15pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林在皇家經濟學會發表主題演講。4:20pm，歐洲央行執委奇波洛內發表主題演講。晚上8:30pm，歐洲央行總裁拉加德在德國法蘭克福舉行的會議致歡迎辭。9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加座談會。



*歐元區公布CPI，美國公布製造業PMI*



數據方面，周二7:30am（本港時間．下同），日本公布2月失業率，料維持於2.5%。8:30am，日本公布3月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布2月零售銷售，月率升幅料維持於0.3%。9:45am，中國公布3月財新製造業採購經理人指數，料由50.8降至50.6。11:30am，澳洲公布官方指標利率，料維持於4.1%。5:00pm，歐元區公布2月失業率，料維持於6.2%；3月消費者物價指數月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由52.7降至49.8。10:00pm，美國公布3月ISM製造業指數，料由50.3降至49.5。



另外，美國周三（2日）公布3月ADP就業變動，周五（4日）公布3月新增非農就業人數及失業率。(wa)