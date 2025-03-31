31/03/2025 16:27

大新銀行:本地商業房地產貸款不良貸款比率維持在可控水平

《經濟通通訊社31日專訊》大新銀行董事總經理王祖興在業績發布會上表示，去年12月底，大新銀行的物業投資貸款下跌3%至約230億元，物業發展貸款下跌7%至約為65億元，強調目前集團的本地商業房地產貸款的不良貸款比率維持在可控水平，而過去一年集團本地商業房地產貸款已輕微減少，目前商業房地產市場發展比較緩慢，預期本港房地產貸款今年有機會微跌，亦指新世界發展是集團的客戶，但是不便透露其貸款的額度。



對於今年貸款增長，他指出，美國未來減息幅度以及步伐存在不確定性，下半年息口有望輕微回落，有利企業貸款需求增加，目前本港貸款市場疲弱，仍然會非常審慎控制信貸質素，繼續嚴謹處理貸款審批，預期今年整體貸款量不會有好大升幅，而見到香港經濟逐步改善，預期今年個人貸款方面市場需求上升。



在息差方面，他提及，若未來利率向下走，在下半年將會對淨息差帶來壓力，集團會繼續通過調整存款和生息資產的組合維持一個穩定的淨息差，減息有助降低利息的支出，料高息環境將會維持多一段時間。



他表示，對於內地房地產的貸款，集團相關的貸款在去年已經減低了差不多50%，內房佔集團的貸款總額非常低，低於1%，亦認為現時目前內地房地產的市場趨向穩定。(bn)