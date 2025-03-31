31/03/2025 11:27
《港元利率》季結日隔夜拆息創近三周新高，但一個月期三連跌
《經濟通通訊社31日專訊》隔夜拆息在季結日抽升逾80基點至3.85476厘，見近三兩周新高，但與樓按相關的一個月拆息三連跌，報3.7275厘，續創2月14日後最低。
一周拆息連跌兩天，報3.42679厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌三天，報3.88244厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.97417厘和4.05304厘。
港元匯價今早在7.7776-7.7791之間上落，最新報7.7786，與上日收市價相若。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息連跌兩天，報3.42679厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌三天，報3.88244厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.97417厘和4.05304厘。
港元匯價今早在7.7776-7.7791之間上落，最新報7.7786，與上日收市價相若。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.85476
|+81.357
|一周
|3.42679
|-5.369
|兩周
|3.51536
|-5.547
|一個月
|3.7275
|-0.911
|兩個月
|3.8128
|-1.303
|三個月
|3.88244
|-0.071
|六個月
|3.97417
|-0.97
|一年
|4.05304
|-0.142
資料來源：香港銀行公會