31/03/2025 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.85476 +81.357 一周 3.42679 -5.369 兩周 3.51536 -5.547 一個月 3.7275 -0.911 兩個月 3.8128 -1.303 三個月 3.88244 -0.071 六個月 3.97417 -0.97 一年 4.05304 -0.142

《經濟通通訊社31日專訊》隔夜拆息在季結日抽升逾80基點至3.85476厘，見近三兩周新高，但與樓按相關的一個月拆息三連跌，報3.7275厘，續創2月14日後最低。一周拆息連跌兩天，報3.42679厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連跌三天，報3.88244厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.97417厘和4.05304厘。港元匯價今早在7.7776-7.7791之間上落，最新報7.7786，與上日收市價相若。(cl)資料來源：香港銀行公會