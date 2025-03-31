31/03/2025 16:48
【高息定存】滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘
《經濟通通訊社31日專訊》市場密切關注4月2日美國將出台關稅政策，本港銀行推出港元定存優惠吸客。其中，滙豐3個月存息最高可達3.4厘，起存額50萬元起，適用於特選客戶辦理。
招商永隆銀行推出「即日快閃」定期優惠，6個月存息達3.45厘，只適用個人客戶於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。
另外，工銀亞洲「綜合戶口」、「e時代」、「工銀財富」或「理財金」之客戶透過分行以新資金10萬或以上，可享98日3.43厘，188日3.15厘，優惠期至31/3/2025，先到先得，額滿即止。該行另提供3個月存息最高達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。(kl)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
招商永隆銀行推出「即日快閃」定期優惠，6個月存息達3.45厘，只適用個人客戶於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。
另外，工銀亞洲「綜合戶口」、「e時代」、「工銀財富」或「理財金」之客戶透過分行以新資金10萬或以上，可享98日3.43厘，188日3.15厘，優惠期至31/3/2025，先到先得，額滿即止。該行另提供3個月存息最高達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。(kl)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php