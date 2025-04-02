31/03/2025 11:18

【大國博弈】特朗普稱將在最後期限前達成TikTok出售協議

《經濟通通訊社31日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普表示，將在周六（4月5日）的最後期限前與TikTok母公司字節跳動達成出售TikTok的協議。



特朗普在1月將TikTok「不賣就禁」法令生效期限延至4月5日，要求TikTok在此之前找到非中國買家。「我們有很多潛在買家，」特朗普30日晚間在空軍一號上對記者說：「人們對Tiktok非常感興趣，」他補充，「我希望看到Tiktok繼續存在。」



不過，TikTok未立即就此發表評論。



《路透》上周引述兩位知情人士透露，私募股權公司黑石集團正在考慮對TikTok美國業務進行少量少數股權投資。具體來說，黑石正討論與字節跳動的現有非中國股東聯手出價收購TikTok美國業務。現有股東組成的財團由Susquehanna International Group和泛大西洋投資集團(General Atlantic)牽頭，現已成為競購TikTok的領跑者。(ry)