31/03/2025 13:42

【傾力救市】分析：財政部五千億注資約可撬動4萬億信貸增量

《經濟通通訊社31日專訊》中國財政部公布將發行首批特別國債5000億元(人民幣．下同)，積極支持中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)、中國郵政儲蓄銀行(01658)(滬:601658)補充核心一級資本。



中信證券首席經濟學家明明分析，若按照8倍乘數效應進行計算，5000億元注資約可撬動4萬億元信貸增量，有助於加大服務實體經濟的力度。資本實力提升後，銀行風險抵御能力顯著增強，能為化解房地產債務風險、地方平台轉型提供安全墊。



*資本充足率較好，未雨綢繆增信貸投放能力*



廣開首席產業研究院院長連平說，目前國有商業銀行的資本充足率等指標雖然較好，但為了更好地支持實體經濟發展，需要增強它們的信貸投放能力。至少在今明兩年，「兩重兩新」、製造業、科技創新、擴大消費，都需要大量信貸支持。信貸放量，資本充足率必然受到影響。如今，向國有銀行注資，這是國家進行的前瞻性布局。面對信貸需求，銀行不會因為資本充足率等指標而束手束腳。



根據六家國有大行披露的2024年財務數據，截至去年年末，工商銀行(01398)(滬:601398)、農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行的核心一級資本充足率分別為14.1%、11.42%、12.20%、14.48%、10.24%和9.56%。當前國有大行核心一級資本充足率明顯高於監管底線，本次注資實為未雨綢繆的主動作為。



從四大行公布定增A股方案看，四大行均為溢價增發；其中，建行擬發行價格9.27元/股較3月28日收盤價溢價8.8%，中國銀行溢價10%，交行溢價18.3%，郵儲行溢價21.5%。(ry)