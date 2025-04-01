31/03/2025 11:47

【ＡＩ】DS月訪問量超ChatGPT，市場份額6.6%排第三

《經濟通通訊社31日專訊》據人工智能分析平台aitools.xyz稱，中國人工智能初創公司DeepSeek已成為全球增長最快的人工智能工具，每月新增網站訪問量超過OpenAI的ChatGPT。



具體來看，DeepSeek在2025年2月錄得了5.247億次新的網站訪問量，而ChatGPT同期的新訪問量為5億次。盡管在新訪問量上實現了超越，但DeepSeek在整體規模上仍位列第三，排在ChatGPT和Canva之後。不過，從市場份額變化趨勢來看，DeepSeek的增長態勢十分強勁。



DeepSeek的市場份額在2月從2.34%增長至6.58%，這表明其在全球範圍內獲得了越來越多用戶的認可與接納。其聊天機器人在2月的總訪問量達到了7.926億次，其中獨立用戶數量為1.365億。在2月的聊天機器人市場中，DeepSeek佔據了12.12%的市場份額，僅次於ChatGPT排名第二。(jq)