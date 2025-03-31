31/03/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升72點子，報7.2565

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1782，較上個交易日跌30點子，創3月25日以來近一周新低，和市場預測偏離仍超800點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開72點子，報7.2565，上個交易日即期匯率收盤報7.2637。



上周五美國公布的經濟數據引發經濟增長擔憂，美元和美債收益率下滑，不過對等關稅實施在即，人民幣的貶壓難減，監管層延續有保有放思路，等待美國「出招」。



*去年中國外債規模和債務率下降，商業銀行和人行增持債券*



受匯率波動、國際政治經濟形勢不確定性、中國經濟持續回升向好等多重因素綜合影響，2024年中國的外債規模小幅下降，幣種結構優化，期限結構保持穩定。



3月28日，國家外匯管理局發布的最新外債數據顯示，截至2024年末，中國全口徑外債餘額為2.41萬億美元，較2023年末下降277億美元，降幅1.1%。該統計包含本外幣外債，但不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，外債規模下降受多重因素影響，外債規模一、二季度有所回升，三、四季度有所下降，全年總體保持基本穩定。匯率折算因素也是導致外債餘額下降的原因之一。匯率折算因素造成外債餘額下降360億美元，對外債餘額下降的貢獻度為129.9%。(jq)



