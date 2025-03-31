31/03/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升121點子，全月升0.44%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2516，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，創3月21日以來逾一周新高，全日在7.2469至7.2600之間波動。全月計，3月人民幣即期匯率升值0.44%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升83點子，報7.2612。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1782，較上個交易日跌30點子，創3月25日以來近一周新低，和市場預測偏離仍超800點。



市場人士表示，當前情況下中國監管層繼續維穩的可能性要遠大於放鬆匯率的可能，後續也要看市場對關稅舉措的反應，當然關稅重壓下中國出口大概率放緩，即便出現美元階段性偏弱，人民幣升值動能也會明顯偏小。



高盛認為，特朗普重返白宮以來中國已經歷兩輪關稅上調，不過目前看國內經濟表現尚可，人民幣中間價一直持穩在7.27附近，亞洲貨幣也獲得一定支撐。中國更有可能利用財政政策寬鬆和其他工具來抵銷美國關稅不斷上升帶來的阻力，而不是轉向外匯貶值。(jq)