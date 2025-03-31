31/03/2025 09:34

【聚焦數據】中國3月官方製造業PMI回升至50.5%，符預期

《經濟通通訊社31日專訊》受春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，國家統計局公布，3月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均回升，在擴張區間繼續上行。



3月製造業採購經理指數回升為50.5%，比上月上升0.3個百分點，與市場預期一致。產需兩端擴張加快。生產指數和新訂單指數分別為52.6%和51.8%，比上月上升0.1和0.7個百分點，擴張有所加快。鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0%以上較高景氣區間。價格指數有所回落。受近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8%和47.9%，比上月下降1.0和0.6個百分點。



3月非製造業商務活動指數50.8%，比上月上升0.4個百分點，擴張步伐有所加快。



3月綜合PMI產出指數為51.4%，比上月上升0.3個百分點，表明企業生產經營活躍度有所增強。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.6%和50.8%。(ct)