31/03/2025 17:13

《本港經濟》香港人民幣存款2月升4.9%，港元存款增2.1%

《經濟通通訊社31日專訊》金管局發表的統計數字顯示，香港人民幣存款在2月份上升4.9%，於2月底為10353億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為10641億元人民幣，而1月份為13774億元人民幣。



認可機構的存款總額在今年2月份上升1.3%，其中港元存款及外幣存款分別上升2.1%及0.6%。今年首兩個月，存款總額及港元存款分別上升2.7%及3.4%。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。



*首兩月貸款與墊款下跌0.5%*



2月份貸款與墊款總額下跌0.2%，今年首兩個月下跌0.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在2月份分別下跌0.2%及0.4%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由1月底的75.7%，下跌至2月底的73.5%。



*港元M3按年升6.8%*



2月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.8%，與去年同期比較均上升6.8%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升4.4%，與去年同期比較上升5.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.4%。



由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。(cl)