31/03/2025 18:04

【ＡＩ】李家超：在人工智能發展路上，必須砥礪奮進遇強愈強

《經濟通通訊社31日專訊》行政長官李家超今日在粵港澳大灣區企業家聯盟人工智能委員會成立典禮視像致辭時表示，在國家「十四五」規劃支持下，香港正全力發展成為國際創新科技中心。在人工智能發展的路上，香港必須砥礪奮進，遇強愈強。他期待粵港澳大灣區企業家聯盟繼續與特區政府攜手共進，讓企業更好地把握人工智能發展所帶來的機遇，為國家和香港經濟發展注入新動能。



他表示在《施政報告》中提出一系列措施，加大投資吸引市場資金，革新政府投資創科產業的思路。本港會設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性的新興和未來產業，並且優化「創科創投基金」，支持初創生態圈建設。特區政府也推出30億元的「人工智能資助計劃」，資助本地大學、研發機構及企業等運用數碼港「超算中心」的算力，為人工智能發展開啟新篇章。



他續稱，政府在最新的《財政預算案》預留10億元，成立香港人工智能研發院，引導和助力香港人工智能創新研發和產業應用，促進人工智能上游研發、中下游成果轉化和場景應用。



創新科技及工業局局長孫東在同一場合指，人工智能是引領新一輪科技及產業革命的關鍵技術，《財政預算案》推出一系列人工智能發展措施，進一步確定人工智能將發展為關鍵產業，反映政府在科技創新與產業發展的現代化進程中，高度重視人工智能。他期望與社會各界共同捉緊人工智能帶來的新機遇，為國家及香港的人工智能事業「作優作強」。(cl)