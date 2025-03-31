31/03/2025 10:56

【特朗普新政】特朗普與英國首相施紀賢就對等關稅通話

《經濟通通訊社31日專訊》英國首相施紀賢和美國總統特朗普於周日（21日）通話，英國首相府表示，兩人進行了有關英美貿易協議「富有成效」的談判。



唐寧街首相府的聲明表示，施紀賢與特朗普討論了雙方團隊，就英美經濟繁榮協議進行的「富有成效」談判，同意本周繼續加快談判進度，並在未來幾天保持聯繫。



外界估計，英國希望，在特朗普4月2日宣布對貿易伙伴徵收對等關稅前，與美國達成貿易協議。



*特朗普：不在乎汽車製造商加價*



此外，美國總統特朗普表示，如果汽車製造商為因應對進口汽車徵收關稅而提高汽車價格，他「一點兒也不在乎」。



特朗普周六在全國廣播公司(NBC)採訪中被問到，是否曾警告外國汽車製造商的行政總裁不要提高價格，以回應他計劃下周對進口汽車徵收25%的關稅。他表示：「沒有，我從來沒有這麼說過。我一點兒也不在乎他們是否會提高價格，因為人們將開始購買美國汽車。」(rc)