31/03/2025 13:42

【特朗普新政】馬斯克：現在是買入特斯拉股票的好機會

《經濟通通訊社31日專訊》馬斯克在美國威斯康辛州的一個市政廳活動上表示，從長期來看，特斯拉股票會表現良好，現在是買入特斯拉股票的好機會。



馬斯克最近在美國和世界各地的政治活動引發抵制，為特斯拉帶來巨大壓力。馬斯克表示，工作讓他付出了很多代價，並認為政治對手想給他和特斯拉施加巨大壓力，令他停止為美國政府工作。他坦誠特斯拉的股票已經下跌了大約一半。



在特朗普當選後的一個月裏，特斯拉的股價升至歷史新高，但自12月17日的最高峰以來，已經下跌了45%。雖然他仍然是世界上最富有的人，但根據彭博億萬富翁指數，馬斯克的個人財富今年減少了1000多億美元。(rc)