31/03/2025 16:06

【特朗普新政】特朗普對4月2日翹首以待，全球股民則嚴陣以待

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統特朗普此前表示，他對4月2日開始徵收對等關稅翹首以待。不過，全球股民則是嚴陣以待。



由於外界不清楚下一輪關稅計劃的內容，基金經理仍然戰戰兢兢，擔心到時會出現的的波動。



彭博經濟研究表示，根據已宣布內容的規模，鑑於部分國家的進口可能被大幅提高關稅，預計未來幾年美國GDP和價格將受到衝擊。Siebert投資長Mark Malek亦表示，一切都會受到衝擊，毫無例外。通脹正在攀升，消費出現疲軟跡象，消費者信心下滑，所有這些都源於政府的關稅政策。



巴克萊銀行策略師上周則表示，4月2日應該會為未來幾個月的市場定下基調。隨著第二季開始，一系列廣泛的高關稅對風險資產來說不是一個好兆頭。(rc)