07/04/2025 19:38

【關稅戰】高盛下調MSCI中國今年每股盈利預測至7%

《經濟通通訊社7日專訊》高盛發表研究報告指，美國總統特朗普對貿易夥伴徵收的關稅高於市場預期，據該行的經濟學家估計，美國對華平均徵收的關稅提高至58%，同時取消對中國進口貨物的最低限度待遇，因此將MSCI中國今年每股盈利預測由9%，下調至7%，並將目標價市盈率由12倍降至11.5倍。



該行指，美國關稅對中資股的公允值影響將取決於5大因素：對中國出口商的直接收入打擊；人民幣貶值幅度；關稅轉嫁至終端用戶的程度；潛在的政策抵銷，特別是財政刺激政策；更廣泛的中美關係，而中國對美國對等關稅採取一系列反制措施，而基於第一季經濟數據優於預期，政策寬鬆力度較估計為強，維持今年中國經濟增長4.5%的預測。



據該行AH輪動模型，高盛預期未來3個月A股會輕微跑贏H股。高盛調低中港股市目標價，MSCI中國指數今年底最新目標價81點，MSCI香港指數及滬深300指數年底目標價分別為12500點及4500點。



該行指出，外圍風險加劇時，繼續關注國內、政策驅動和特殊機會，戰略配置上偏好消費領域，主題則傾向人工智能受惠者、新興市場出口商及高息股，並會篩選那些與美國消費者息息相關的股票，以及主要面向國內的優質股票。(bn)



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