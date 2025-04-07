07/04/2025 10:06

【關稅戰】大摩︰美國關稅戰下，偏好中國中車及中國中鐵

《經濟通通訊社7日專訊》摩根士丹利發表研究報告指出，該行偏好中國國內基建及鐵路設備等相關企業，因受美國關稅措施影響較少。



摩根士丹利分析師在報告中指出，若中國加快既定刺激經濟政策，上述企業可能將會受惠。該行看好中國中車(01766)及中國中鐵(00390)。



該行認為，經濟放緩可能對部分行業及個股衝擊更大，與宏觀關聯度高的自動化設備及重型卡車或面臨壓力，而對美國市場曝險較高的企業包括：浙江鼎力(滬:603338)、 杭可科技(滬:688006)、宏發科技(滬:600885)、三一重工(滬:600031)、恒立液壓(滬：601100)。(kl)





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