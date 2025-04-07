07/04/2025 10:16

【關稅戰】大摩︰憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉採防禦姿態

《經濟通通訊社7日專訊》摩根士丹利策略師表示，在美國新關稅政策可能引發美國經濟衰退下，對亞洲股市轉採防禦立場。



大摩認為。經濟衰退風險已顯著上升，而美國聯儲局因關稅成本與通脹壓力「提前介入」的可能性降低，推介布局具債券替代特性質的公用事業、電信與必需消費類股，同時重申對半導體、硬體設備、汽車及周期性類股份維持減持立場。大摩又估計，黃金與國防類股份可能走弱，但建議投資者應逢低買入這些股份。(kl)





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