07/04/2025 15:11

【關稅戰】富瑞：內地反制關稅損半導體行業，但料華虹等受惠

《經濟通通訊社7日專訊》富瑞發表研究報告，認為中國對美國進口產品反向徵收34%關稅，將對半導體或CPU(中央處理器)行業產生最大影響，其中，去年英特爾(US.INTC)、亞德諾(US.ADI)、德州儀器(US.TXN)分別有29%、23%、19%收入來自中國。



雖然相關公司可以透過將組裝、測試及封裝(ATP)工作外判予非美國國家，以規避中國關稅，但中國亦可能因而下達禁令，阻止使用其汽車、工業晶片，作為進一步反制措施。該行亦相信，本地及其他外國供應商可以在該部份中很大程度上取代美國晶片。



在英特爾CPU收入受影響情況下，該行預期AMD及中芯國際(00981)潛在受惠。中興通訊(00763)亦可能部份受惠。



該行預計，AMD(US.AMD)、華虹(01347)及斯達半導體(滬:603290)將受惠，但同時指出，內地晶圓製造設備(WFE)情況複雜，需求續看淡，由於美國廠方潛在將組裝轉移至東南亞。(rh)



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