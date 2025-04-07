07/04/2025 12:10

【關稅戰】花旗：美國對華關稅較高，點名受衝擊板塊及個股

《經濟通通訊社7日專訊》花旗發表研究報告指出，美國對中國進口產品所加徵關稅似乎超出該行預期，相信最受衝擊板塊分別為通訊基建、機械、光伏、硬件及服裝鞋履。該行偏好內需、服務及增長股，增持網路、科技及運輸，以及部份消費股。與美國科技股相比，內地科技股價格並不昂貴，該行稱，首選買入騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(09961)、比亞迪(01211)、友邦保險(01299)、海爾(06690)及安踏(02020)。



*偏好內地內需、服務及增長股，增持網路、科技等股份*



該行指出，於去年，通訊基建板塊中，包括旭創科技(深:300308)、新易盛(深:300502)及天峰光學(深:300394)，有90%至95%收入及利潤來自於對美國出口；機械股泉峰(02285)、創科實業(00669)、創能(深:002444)等公司有40%至50%利潤來自美國；硬件股工業富聯(滬:601138)、高偉電子(01415)有40%至60%收入來自於對美國出口；服裝和鞋類企業，即晶苑國際(02232)、裕元(00551)和申洲國際(02313)，其15%至38%收入來自美國。



該行亦提到，雖然鋰電池及電動車是內地出口三大領域中的其中兩個板塊，但內地電池及汽車製造商來自於出口至美國所獲收入預計不足10%，因此風險有限。承前文所述，另一大出口板塊為光伏產品。(rh)



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