07/04/2025 17:32

《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布消費信貸

《經濟通通訊社7日專訊》特朗普政府強推對等關稅，引發華爾街市場恐慌，5.4萬億美元股票市值在上周四（3日）、周五（4日）兩天內灰飛煙滅。道指上周五收市跌2,231.07點或5.50%，報38314.86點；標普500指數跌322.44點或5.97%，報5074.08點；納指跌962.82點或5.82%，報15587.79點。港股方面，恆生指數收市報19828，跌3021點或13.2%，成交6209億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，美聯儲理事庫格勒就「通脹動力學與菲利普斯曲線」發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月零售銷售，月率料由下滑0.3%改善至升0.5%，年率升幅料由1.5%擴大至1.9%。明日3:00am，美國公布2月消費信貸，料由180.8億美元降至150億美元。(wa)