07/04/2025 07:52

《國金頭條》關稅引恐慌，美股兩日蒸發5.4萬億美元，期指爆跌

《經濟通通訊社7日專訊》特朗普政府強推對等關稅，引發華爾街市場恐慌， 5.4萬億美元股票市值在上周四（3日）、五（4日）兩天內灰飛煙滅。亞洲時段周一（7日）美股期貨重挫，標普500期指重挫逾3.6%。



標普500指數期貨過去兩天累計下跌10%。期貨重挫將使現貨指數從2月創下的紀錄高位回落逾20%。納斯達克100指數期貨跌4.4%，該指數上周五進入熊市。羅素2000指數期貨下跌近5%。



美股三大指數上周五（4日）收市重挫，跌幅均超5.5%，創2000年以來最大單日跌幅。道指狂瀉逾2000點進入回調區，納指陷入熊市。



道指收市報跌2,231.07點，或5.50%，報38314.86點；標普500指數跌322.44點，或5.97%，報5074.08點；納指跌962.82點，或5.82%，報15587.79點。道指周線累挫7.86%，納指跌10.02%，標普500跌9.08%。



*科技巨企及銀行股齊重挫*



科技股遭重挫，蘋果跌7.3%、高通跌8.6%、特斯拉跌10.4%、英偉達跌7.4%等。由於對美國經濟放緩憂慮加劇，銀行股大幅下跌，摩根士丹利跌7.5%、高盛跌7.9%、花旗集團跌7.8%、摩根大通7.5%、富國銀行跌7.1%。



隨著投資者轉投債券避險，美國國債價格攀升，10年期美國國債孽息率回落至4%以下。



*鮑威爾：調整貨幣政策為時尚早*



聯儲局主席鮑威爾指美國經濟依然穩健，但關稅上調幅度明顯大於預期，正面臨高度不確定的前景，包括高通脹及經濟增長放緩。他表示聯儲局將密切關注即將公布的數據，不斷變化的前景和風險平衡，調整貨幣政策為時尚早。



高盛表示，若特朗普關稅戰持續，美國企業第二季盈利可能下調15%。摩根大通將今年美國經濟衰退概率上調至60%。瑞銀下調美國股市評級，從「具吸引力」下調至「中性」，並將標普500指數的年終目標從6400下調至5800點。



*非農就業數字超預期*



美國3月非農業職位增加22.8萬個，市場預期增加13.5萬個；失業率升至4.2%，高於預期的4.1%。



美匯指數由近期低位101.25回升，日內升1.02%，報102.984。美元兌日圓跌幅收窄並略為回升，日內升0.86%，報147.279。美元兌歐元反彈0.93%，報0.91330。



紐約期金跌2.58%，報每盎司3041.07美元。金價下跌，市場正評估美國總統特朗普前一天宣布的全面貿易關稅政策的影響。紐約期油跌6.67%，報每桶62.48美元；布蘭特期油跌5.81%，報每桶66.06美元。(jf)

