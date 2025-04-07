07/04/2025 16:30

《關稅戰》越南提出取消對美國所有關稅，白宮貿易顧問稱還不夠

《經濟通通訊社7日專訊》據外電報道，越南提出取消對美國商品的所有進口關稅，以換取特朗普政府減免關稅措施，但白宮官員表示，越南做出的讓步還不夠。



據彭博社報道，越共中央總書記蘇林向特朗普提出上述建議，要求美國不要對越南商品徵收任何額外關稅或費用，並要求將特朗普上周宣布的關稅措施，實施時間從4月9日推遲至少45天。



白宮貿易顧問納瓦羅表示，越南的提議還不夠。他說：「他們對我們的關稅降至零，我們仍然會對越南產生大約1200億美元的貿易逆差。」他指問題在於越南在關稅以外還存在「作弊行為」，包括出口補貼以及涉嫌充當中國出口產品的避稅平台。



*柬埔寨承諾立即減對美關稅*



特朗普此前宣布對越南徵收46%的關稅，但面臨美國最高關稅威脅的亞洲國家柬埔寨，稅額更高達49%。柬埔寨承諾立即削減對美國商品的關稅，呼籲白宮暫緩落實措施。



根據柬埔寨總理洪瑪奈在其社交網頁發布的致美國總統公開件，該國政府立即降低對19類美國商品徵收的關稅，將從35%降至5%，不過未說明具體產品。



柬埔寨經濟高度依賴服裝和鞋履出口，這類商品占據了去年美國和柬埔寨之間約130億美元貿易總額的很大比率。相比之下，柬埔寨從美國進口的商品僅為約3.2億美元。(jf)