07/04/2025 08:26

【關稅戰】中國對美加徵34%關稅，反制措施多箭齊發

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收34%的對等關稅。4月4日，中方出手反制，宣布對原產於美國的進口商品加徵34%稅率，同時，商務部、海關總署、國家市場監管總局連環出招，宣布多項反制措施。



*4月10日起對美國的所有進口商品加徵34%關稅*



國務院關稅稅則委員會表示，美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。自2025年4月10日12時01分起，國務院關稅稅則委員會對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅；現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免；2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵公告規定加徵的關稅。



*商務部:已在世貿組織爭端解決機制起訴*



商務部新聞發言人表示，美方宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，中方已在世貿組織爭端解決機制起訴。美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。



*對中重稀土相關物項實施出口管制*



4月4日，商務部會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。此次中國政府依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。



*商務部將16家美國實體列入出口管制管控名單*



商務部決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。



*再啟用「不可靠實體清單」對11家涉台軍售企業實施制裁*



商務部新聞發言人表示，近年來，斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家公司不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據有關規定，依法追究其不法責任。商務部稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。



*暫停美國2家禽肉企業產品輸華*



海關總署公告，中國海關在進口的美國雞肉產品中多次檢出中國法定禁用藥物夫喃西林，決定暫停Mountaire Farms of Delaware、Coastal Processing等2家企業禽肉產品輸華。



*暫停美國3家企業禽肉骨粉輸華資質*



海關總署公告，近期，在進口的美國高粱中檢出玉米赤霉烯酮和霉菌總數超標，在進口的美國禽肉骨粉中檢出沙門氏菌。決定自本公告發布之日起暫停涉事企業C&D (USA) INC。高粱輸華資質，暫停American Proteins、Mountaire Farms of Delaware、DARLING INGREDIENTS等3家涉事企業禽肉骨粉輸華資質。



*對原產美國、印度的進口醫用CT球管發起反傾銷立案調查*



商務部應國內產業申請發起首宗產業競爭力調查。申請人提交的初步證據顯示，中國醫用CT球管產業起步較晚，產業處於發展期。受進口產品衝擊，國內產業經營困難，產業競爭力受到不利影響。申請人據此請求商務部就進口對國內產業及其競爭力的影響開展調查。



對原產於美國、印度的進口相關醫用CT機用X射線管及其管芯（又稱醫用CT球管）進行反傾銷調查。



商務部表示，兩起調查都是應國內產業申請發起的，但在產品範圍、調查內容等方面存在不同。一是產品範圍不同。產業競爭力調查涉及進口的醫用CT球管產品，反傾銷調查僅涉及自美、印進口的部分滾珠軸承醫用CT球管產品。二是調查內容不同。產業競爭力調查是一項事實性調查，關注相關產品進口對國內產業及其競爭力的影響。



*杜邦成為中國反壟斷調查對象*



美國化工公司杜邦成為中國反壟斷調查對象，國家市場監管總局宣布，對涉違反反壟斷法的杜邦中國集團依法立案調查，是自2月中國反制美國關稅政策時宣布調查Google後，另一反壟斷調查對象。