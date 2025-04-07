07/04/2025 08:30

【關稅戰】官媒：集中精力辦好自己的事，增強應對美關稅衝擊信心

《經濟通通訊社7日專訊》官媒《人民日報》4月6日發布評論員文章《集中精力辦好自己的事，增強有效應對美關稅衝擊的信心》。文章指出，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費，加快落實既定政策，並適時出台一批儲備政策；以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場，穩定市場信心。我們有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠。



*中國對美市場依賴已在下降*



文章指出，此次美國政府對中國加徵34%的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。但要看到，中國是超大規模經濟體，面對美國的關稅具有強大的抗壓能力。近年來，中國對美市場依賴已在下降，對美出口佔全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%。美國內不少產品對我依存度較高。當前美國不僅在很多消費品上離不開中國，很多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。新興市場經貿合作潛力巨大，2018年以來，中國對東盟出口佔比由12.8%提升到16.4%，對共建「一帶一路」國家出口佔比由38.7%提升到47.8%，且保持較快增長勢頭。



據統計，2024年中國有出口實績的數十萬家企業中，接近85%的企業同時開展內銷業務，內銷金額佔銷售總額的近75%。國家正加快打通「出口轉內銷」政策堵點、卡點，擴內需各項政策也在加力擴圍，內需市場的容納效應將日益顯現。(ct)



