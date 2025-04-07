07/04/2025 10:29

【關稅戰】香港物流商會:新稅制令跨境電商成本上升，料影響貨量

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普早前簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，將於5月2日起生效。香港物流商會主席鍾鴻興表示，美國取消小包裹關稅豁免未必改變，預計未來運往美國貨品的物流速度及清關時間會較長。



他指出，新稅制令跨境電商成本上升，估計會影響整體貨量，又指以上政策對香港的影響不及對內地大，一直以來需經空運的內地小包裹，才會選擇經香港運往美國。



他續指，對香港物流業界而言，美國未必是最大的市場，面對新的挑戰，開拓歐洲及東盟市場是方之一。同時，因應輸美新清關手續或影響貨物交付時間的罰款安排，會與貨主或電商平台客戶商討，更新關鍵績效指標(KPI)要求。他希望港府提供稅務優惠、中小企支援給予受影響行業。(kl)