07/04/2025 12:58

【關稅戰】瑞銀：料美對等關稅拖累中國GDP增速1.5個百分點

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普上周公布對多個國家及地區徵收等關稅措施，瑞銀投資銀行研究部全球關稅模型估計，全球經濟增長可能受到50-100個基點的拖累。由於關稅稅率更高、對美出口敞口更高，亞洲可能受到更大拖累。即使沒有金融市場波動或情緒波動，泰國/新加坡經濟增長的拖累可能最大（100-120個基點），其次是馬來西亞（60-80個基點），之後是印尼和菲律賓（30個基點）。



瑞銀指，如果關稅持續存在，泰國央行可能在2025年降息3次，並預計新加坡金融管理局將在 4月將新元名義有效匯率(S$NEER)斜率降至每年0%，比平時調整幅度更大。



*料關稅拖累中國GDP增速1.5個百分點*



至於中國，瑞銀估算在本次「對等關稅」加徵生效後，美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右，這或會拖累中國2025年出口增速5個百分點，拖累中國GDP增速1.5個百分點左右。瑞銀認為，中國政府將採取有針對性的反制措施，目前已宣布對自美國進口商品加徵34%的反制關稅；而外部衝擊超預期可能意味著未來兩個季度中國需要進一步大幅加碼政策支持力度。



*料人行4至5月或啟動降息降準*



瑞銀又指，今年的廣義財政擴張力度可能需要在目前已宣布政策支持的基礎上再提升1-1.5個百分點（佔GDP比重），以助全年GDP增速穩定在4%左右。此外，4至5月央行或啟動降息降準，預計年內政策利率或至少下調30-40個基點。(bi)











