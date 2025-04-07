07/04/2025 13:56

【關稅戰】葉氏化工料關稅對集團影響不顯著，將尋找合適收購機會

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普上周宣布對等關稅，葉氏化工(00408)行政總裁兼執行董事葉鈞表示，關稅對集團整體銷售有影響，但集團僅有不足10%的銷售來自於直接出口，預期對集團的影響不顯著，但現時尚未能評估到對下游客戶的影響。



他表示，對中國經濟的持續增長充滿信心，集團已準備就緒，將尋找適合的戰略性投資與收購機會，特別是油漆及油墨方面，加快其業務擴展，又指集團會維持平穩及合適的派息政策。



他預期，其溶劑聯營公司將保持良好的發展趨勢，集團預期繼續通過在聯營公司的少數股東權益獲得不俗的收益，而其溶濟聯營公司位於湖北的新醋酸及醋酸酯工廠預計在今年下半年投入營運，將實現更好的垂直整合和規模效應。



在油墨業務方面，他預期油墨產品需求增長仍較緩慢，但會利用目前的競爭優勢，在中國內需市場擴大食品包裝油墨的市場份額，也會積極發展其他細分領域的油墨產品，豐富產品線。(bn)