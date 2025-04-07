07/04/2025 15:40

恒生投資管理：料美股於短期仍相對波動，看好內地及香港市場

《經濟通通訊社7日專訊》恒生投資管理有限公司股票投資主管謝德華表示，美股於短期仍會因美國政府公布的全球對等關稅及報復性關稅等措施而變得相對波動，並一定程度反映市場正重新評估特朗普政策對美國經濟增長的影響。



*對美股短期持審慎態度，料年內降息兩次*



他提及，該行認為潛在的減稅與監管放鬆政策可為美股增添動力，而美股長期盈利能力仍能維持。雖然該行預計短期內美國經濟增長可能會放緩，但美國經濟仍具韌性，而且經濟出現衰退的風險較低。該行對美股整體表現短期持較審慎態度，並維持今年內美國將降息兩次的預期。



*AI推動中資科技股價值重估*



謝德華指出，人工智能推動中資科技股價值重估，看好內地及香港市場，並指AI技術突破，加上內地政府釋出支持民企的正面訊號，預計將持續帶動企業及投資者的信心，並推動AI的普及應用，進一步提升企業營運效率及盈利能力，助力中資科技股的估值重估。



他續指，從投資組合的角度而言，由於DeepSeek在人工智能領域的突破，以及內地政府的明確支持，該行繼續看好內地資訊科技和互聯網公司，相信這些公司將可直接受益於內地AI的迅速發展，該行亦看好受惠於內需復甦的個別消費股。(bn)