07/04/2025 09:00

【關稅戰】陳茂波：香港會維持自由港地位，短期難免受影響

《經濟通通訊社7日專訊》財政司司長陳茂波在撰寫在網誌中撰文表示，上周，美國宣布對全球幾乎所有國家和地區徵收所謂的「對等關稅」，此等霸凌行徑嚴重違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。單邊主義行徑既解決不了美國自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，政府堅決反對。



*政府須保持警惕，以底綫思維做好充分準備*



他嫌指，事實上，美國相關措施宣布後，環球多個主要經濟體均提出反制，美國股市連續兩天大幅下挫，據估算蒸發了超過六萬億美元的市值。相繼有金融機構大幅調低對美國和全球經濟增長的預測，更有估計美國將陷入衰退、就業市場和通脹情況將惡化，首當其衝受影響的是美國基層民眾。正如中央政府一再強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。政府堅信，要以平等、相互尊重、互惠互利的方式與包括中國在內的世界各國磋商，才能解決貿易分歧。



他表示，美國的行徑，令市場憂慮多年來國際上以規則為本的多邊貿易體制時代已成過去，全球貿易和經濟將進入不確定和較動盪的時代。鑒於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。此時此刻，政府更須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備。



他指出，政府堅信開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到《基本法》的保障。



*港府：從多方面為本地企業提供支援*



他提及，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。特區政府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要；開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場；通過資助計劃，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇；以及及時提供資訊，協助它們更好掌握市場情況，並管理風險。



他續指，此外，近年政府大力推動本港創科產業的發展，加快科研成果的轉化落地，並跟粵港澳大灣區的創科和高端製造業聯動發展，加速培育本港的新發展動能、開拓新市場，增強香港經濟的韌性，而國家經濟穩步發展，促進消費、推動內循環有力運轉，為港商提供了龐大的機遇，亦增強了政府的底氣、堅定了信心。可以確定的是，儘管全球經濟發展面臨各種干擾、障礙和不確定性，未來全球產業鏈和供應鏈始終會向具更高生產效能和成本優勢的區域集聚；資金也會朝更具增長潛力的市場和科技領域匯聚。國際間願意相互尊重、建立互信，且經濟、貿易和外交政策較穩定的經濟體之間也會形成更具規模的合作板塊。(bn)