07/04/2025 14:18

【關稅戰】陳浩濂：港府一直與監管機構進行跨市場全天候監管

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普的關稅措施引發環球股市下挫，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應大跌市時表示，香港作為領先國際金融中心之一，金融市場受全球不同不穩定因素影響，但本港金融基礎十分穩健，流動性充足，一直可以公平有序運作，政府會繼續與金融監管機構保持警惕，監察市場情況，維持金融穩定。



陳浩濂在立法會財經事務委員會會議上指出，金融市場瞬息萬變，在維護金融安全方面，政府與金融監管機構一直緊密合作，對貨幣、股票、期貨、衍生工具等市場進行跨市場、聯動式和全天候監管。



他提到，政府亦正研究新措施創造更多新增長點，令市場配合最新經濟趨勢和企業需求，將推進全面上市制度檢討，審視上市要求門檻，上市後持續責任審批流程及市場結構等，希望促進和配合更多發行人在港融資，並吸引更多投資者參與及加大港股配置。 (cl)



