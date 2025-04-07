07/04/2025 15:46

【關稅戰】理士國際股價挫18%，稱全球化布局可靈活調整供應鏈

《經濟通通訊社7日專訊》美國上周公布對多國加徵對等關稅，市場憂慮將引發全球衰退，股市大跌。理士國際(00842)股價最新報1.88元，較前收市價跌0.43元或18.6%。



理士國際就美國近日公布的關稅政策作出回應稱，2024年，對美洲的銷售額佔集團總收入的15.9%。同一年，集團將生產布局拓展至美洲，在墨西哥建立首座組裝廠，並預期在2025年中完成擴建工程。同時馬來西亞是美國新關稅政策下出口美國關稅低的東盟國家，集團相信，這將進一步發揮地理及物流優勢。集團認為有足夠產能應對美國市場的需求。



理士國際又指，作為全球能源解決方案提供商，集團在全球擁有21家工廠，其中10家位於海外，包括墨西哥、馬來西亞、越南、印度等地，向全球150個國家及地區的客戶提供產品。公司表示，憑藉全球化的生產布局，將可以靈活調整供應鏈，應對不同市場的貿易政策變動。集團將繼續關注全球貿易政策的發展，並根據需要及時調整策略，以維護股東及客戶的利益。(cl)