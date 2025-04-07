07/04/2025 19:53

《再戰明天》日本公布國際收支經常帳餘額

《經濟通通訊社7日專訊》日本公布國際收支經常帳餘額，料為周二（8日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間5:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在西班牙銀行協會年會上致閉幕詞。晚上10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)的數字歐元聽證會上作介紹性發言；同一時間，德國財長庫基斯就歐盟資本市場聯盟發表講話。



*澳洲公布NAB企業信心指數*



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布2月國際收支經常帳餘額，料由負2576億日圓升至38000億日圓。9:30am，澳洲公布3月NAB企業信心指數。



在本港，明日公布業績的公司有:維太創科(06133)等。



另外，中國將於周四（10日）公布3月CPI通脹數據。(wa)