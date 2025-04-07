07/04/2025 10:00

【關稅戰】陳茂波:政府在金融市場已有監察機制，冀及早識別問題

《經濟通通訊社7日專訊》財政司司長陳茂波出席論壇時表示，現時環球經濟情況可謂有危有機，他形容國家在應對美國加徵關稅的做法，好冷靜，亦好有部署，又指未來全球將形成三大板塊，中國，日本與亞太區是其中一塊，另一塊是印度、中東、非洲及歐洲，至於美國、北美、南美是第三個板塊，他相信區域內有合作，但同時有競爭。



他亦指，美國總統特朗普向全球各國加徵對等關稅，容易引起市場情緒反應，特別是在金融市場，特區政府已有監察機制，期望及早識別出問題，然後化解，以及建立一個較大的緩衝。



他提及，早前出席中國發展高層論壇，發現出席論壇的美國和歐洲公司愈來愈多，顯示美歐公司對中國投資的興趣，與政治層面是兩回事，大部份企業都認為中國是未來發展的機會，加上Deep Seek效應，令企業對中國的創科發展眼前一亮，又指國際投資者對中國和香港的投資意慾已經轉勢，由約兩年前認為不適合投資，變為現時「怕走雞」、「怕執輸」。(bn)